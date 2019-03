Moarte suspecta a proprietarului celei de a doua companii aviatice ca marime din Rusia. Și-a pierdut viața intr-un accident aviatic in Germania

Preşedinta şi co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriană după Aeroflot, Natalia Fileva, şi-a pierdut viaţa în accidentul aviatic de duminică, din apropierea oraşului Frankfurt, conform unui comunicat de presă al companiei ruse, citat de Reuters preluat de agepres.

Vezi și: Traian Băsescu profețește un CUTREMUR pe scena politică: va fi vai și amar de Dragnea!



Avionul dotat cu un singur motor Epic-Lt, destinat zborurilor private, s-a prăbuşit în timpul aterizării pe aerodromul din Egelsbach, conform sursei citate.



Potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei din landul Hesse, o aeronavă cu şase locuri având la bord doi pasageri şi un pilot, care decolase din Franţa, a luat foc şi s-a prăbuşit lângă Egelsbach. Nu au existat informaţii imediate în legătură cu identitatea celor doi pasageri.



Autorităţile ruse şi internaţionale urmează să ancheteze accidentul. Nu există deocamdată informaţii despre cauzele care au dus la prăbuşirea avionului. "Echipa grupului S7 transmite celei mai profunde condoleanţe familiei şi persoanelor apropiate" victimei, a mai declarat compania rusă.

(What will this change? Anyone?) Natalia Fileva, one of Russia’s richest women, killed in plane crash in Germany https://t.co/A0zVQt7yhE