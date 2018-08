Moarte suspecta la Braila. Un bebelus de 4 luni fara probleme medicale cunoscute a fost gasit mort

Marea Britanie: Cristian, romanul erou laudat de toata lumea pentru curajul sau Un român, taximetrist în Marea Britanie, a devenit erou, după ce a intrat într-o casă cuprinsă de flăcări și a salvat un bătrân de la moarte. Cristian Dumitrescu, din Iași, ducea un client la destinație, în orașul Exeter, când a obsevat incendiul, relatează devonlive.com.

București: Linia de tramvai 41 va fi suspendata in weekend! Comunicatul RATB RATB anunță că linia de tramvai 41 va fi suspendată sâmbătă și duminică, deoarece Regia va executa mai multe lucrări de revizie, ce vor viza calea de rulare a tramvaielor, rețeaua electrică și peroanele, fiind înființată pentru călători o linie navetă de autobuze 641, aferentă traseului, scrie Mediafax.

Prima sedinta de guvern dupa 10 august: Rectificarea bugetara lipseste. Cine a semnat pentru convocarea CSAT Guvernul Dancila se reuneste, joi, in prima sedinta dupa manifestatia din 10 august reprimata brutal de jandarmi. Pe ordinea de zi nu se afla aprobarea rectificarii bugetare, asa cum s-a intentionat, iar CSAT nu a dat pana acum un aviz pentru reducerea bugetelor din domeniul securitatii nationale.

A pus o foaie de dafin in scrumiera și i-a dat foc. Cand s-a intors in camera a ramas uimita Un truc simplu și ieftin îți va parfuma camera fără să îți pui în pericol sănătatea. Este vorba despre foaia de dafin, care dacă e arsă emană un parfum plăcut și relaxant. Citește mai departe...

Reactia ofiterului acuzat ca l-a agresat pe Florin Talpan in fata sefilor Stelei Ducu Petre, ofiterul superior acuzat ca l-a agresat pe Florin Talpan la o sedinta a conducerii Stelei, a reactionat in premiera.

Culmea contrabandei: depozitul Politiei Galati a fost jefuit de vamesi! Contrabanda cu ţigări a atins o nouă culme la Galaţi. O întreagă reţea care cuprinde inclusiv lucrători vamali a dat o lovitură fără precedent Poliţiei Galaţi. Citește mai departe...

Maria Simion, implicata intr-un accident pe litoral! A ajuns pe mana medicilor Maria Simion a trecut printr-un accident pe când se afla la plajă, iar acum are parte de dureri groaznice. Vedeta urmează un tratament medicamentos drastic. Ea a suferit o căzătură gravă pe scoici, în urma căreia s-a ales cu o rană plină de puroi, la picior. Maria Simion e pe antibiotice, după căzătura pe care […]

Oamenii care nu simt durerea. Cazul incredibil al familiei Marsili Te-ai lovit vreodată peste degete și, agonizând, te-ai gândit ce bine-ar fi dacă n-ai putea să simți durerea? Ei bine, ai grijă ce îți dorești, pentru că s-ar putea să te găsești în situația membrilor familiei Marsili. Cazul straniu al acestei familii demonstrează că a simți durerea este, de fapt, o binecuvântare. Letizia Marsili, în […]

Caz șocant in Mehedinți. Dependent de alcool, un puști de 12 ani s-a spanzurat in spatele curții Caz incredibil în Mehedinți, unde un băiat în vârstă de 12 ani s-a spânzurat în spatele curții. Puștiul era dependent de alcool! Din primele informații, copilul s-a certat cu mama sa, lucru care l-a împins la acest gest. Băiatul obișnuia să umble prin sat la câte un șpriț. La fel s-a întâmplat și în ziua […]