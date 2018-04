Moarte suspecta la Cluj! Un preot a fost gasit fara suflare intr-o fantana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moarte cu semne de intrebare in localitatea clujeana Ghirisu Roman, comuna Mociu. Preotul ortodox din aceasta localitate a fost gasit fara viata in fantana din curtea casei parohiale. Barbatul avea probleme de sanatate, astfel ca unii localnici suspecteaza ca omul Domnului si-ar fi luat viata. Politistii au deschis in acest caz un dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Medicii legisti si anchetatorii vor stabili daca parintele s-a sinucis sau a murit accidental. Macabra descoperire a fost facuta in aceasta dimineata. Familia l-a cautat pe preotul Beniamin Sarmasan ore in sir, insa fara rezultat. Fiica si-a gasit tatal inecat in fantana, dupa care a dat alarma. Oamenii din Ghirisu Roman spun ca preotul lor, care s ...