Moartea a stat la panda pe strazile din Iasi! Doua ACCIDENTE cumplite s-au produs la cateva secunde distanta! Cinci oameni au fost GRAV raniti

• Doua accidente rutiere grave au avut loc la Iasi aproape in acelasi timp • Acestea par desprinse din filmele de actiune • In cele doua evenimente rutiere s-au inregistrat cinci victime, care au ajuns la spital cu rani grave • Care este starea persoanelor implicate in cele doua accidente si cum s-au produs acestea • Totul se putea incheia tragic, doar norocul facand ca victimele sa scape cu viata Ziua de sambata, 14 aprilie 2018, a fost una neagra pentru traficul din Iasi. La orele serii, in judet au avut loc, aproape in acelasi timp, doua accidente rutiere grave, in urma carora s-au inregistrat cinci victime, persoane care au ajuns in stare grava la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului "Sf. ...