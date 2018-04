Moartea incepe din colon. Cum iti cureti intestinele ca sa eviti o mare parte de boli grave

Cancer de colon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Moartea incepe in colon”, asa spune Elie Metchnikoff, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina. Doctorul Catalin Luca considera, de asemenea, ca 90% din imbolnaviri sunt cauzate de un colon murdar, iar statisticile arata ca 1 din 20 locuitorii din tarile dezvoltate sunt afectati de cancer de colon, care este a doua cauza de deces prin cancer. ”Surprinzator, dar adevarat: in mod curent fiinta umana asimileaza doar 10% din nutrientii din hrana lor”, adauga dr. Luca. Aceasta se datoreaza formarii de-a lungul timpului a asa-numitei ” placi de mucoid” ce reprezinta un amestec de materie partial digerata si in stare de putrefactie, amestecata cu substa ...