Moartea lui O'Riordan, „inexplicabila”. Presedintele irlandez, trupa Duran Duran si Hozier i-au adus omagii cantaretei

Preşedintele Republicii Irlanda, trupa Duran Duran şi Hozier se numără printre cei care i-au adus omagii cântăreţei Dolores O'Riordan, decedată luni, la Londra, la vârsta de 46 de ani. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Decesul solistei trupei irlandeze The Cranberries este tratat, momentan, de poliţia londoneză drept „inexplicabil”. Un comunicat al Metropolitan Police a confirmat informaţia şi a anunţat că trupul neînsufleţit al artistei a fost găsit în hotelul Park Lane. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Preşedintele irlandez, Michael D Higgins, a transmis că a aflat vestea cu „mare durere” şi a adăugat: „Pentru cei care ascultă şi susţin muzica irlandeză, muzicienii irlandezi şi artele spectacolului, moartea ei va reprezenta o mare pierdere”. Muzicienii au început să îşi exprime regretul şi să aducă omagii cântăreţei pe reţelele de socializare. Printre ei, irlandezul Hozier, care s-a declarat „şocat şi întristat”, membrii trupei Duran Duran, Kodaline, Jim Corr, membru al grupului irlandez The Corrs, şi actorul şi prezentatorul de televiziune James Corden. „Suntem absolut şocaţi să aflăm despre decesul lui Dolores O'Riordan! The Cranberries ne-a oferit primul sprijin considerabil de care am avut parte, atunci când am mers într-un turneu împreună în Franţa, în urmă cu doi ani! Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii ei”, arată mesajul publicat de trupa Kodaline. James Corden a scris: „Am întâlnit-o pe Dolores O’Riordan când aveam 15 ani. Era amabilă şi drăguţă, am luat un autograf pe biletul meu de tren şi asta mi-a făcut ziua frumoasă. Avea o voce şi era o prez ...