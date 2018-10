Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au adunat 50.000 de oameni in primele doua zile de pelerinaj

Suspiciuni de blat la un meci jucat de PSG in Liga Campionilor Șoc în lumea fotbalului! Victoria echipei Paris Saint-Germain cu Steaua Roșie Belgrad, scor 6-1, în grupele Ligii Campionilor, este investigată de UEFA. Citește mai departe...

LIVE Preliminariile Campionatului European de tineret: Romania - Tara Galilor 2-0 Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre reprezentativele de tineret ale Romaniei si Tarii Galilor, din preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor.

Cum este tratata Elena Udrea in inchisoarea din Costa Rica Elena Udrea, fost ministru al Turismului, îşi poate vedea fetiţa într-un modul special al închisorii, de două ori pe zi, pentru scurt timp. Citește mai departe...

Putin pune presiune pe tarile din flancul estic al NATO, inclusiv Romania. Ce e de facut La sfarsitul lunii februarie 2014, blindate nemarcate insotite de trupe militare fara niciun element de identificare, celebrii "omuleti verzi", au luat cu asalt sediul Parlamentului Crimeii.

Detaliu șocant de la nunta prințesei Eugenie Nuntă mare în Familia Regală a Marii Britanii! Este vorba despre prințesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeta a II-a a. Aceasta s-a căsătorit cu alesul inimii ei, omul de afaceri Jack Brooksbank, vineri (12 octombrie), la capela St. George de la Castelul Windsor. Citește mai departe...

Cluj: Incendiu la un autocar cu 29 de persoane Un incendiu a izbucnit, vineri, la un autocar care se deplasa prin localitatea Izvorul Crişului şi cei 29 de pasageri au fost evacuaţi, fără să se înregistreze victime. Citește mai departe...

EXATLON 12 octombrie. Doru Mureșan și-a pus la zid colegii: "Sunt perverși!" Ce l-a deranjat pe „Razboinic" Doru Mureșan susține că Ana Otvoș, Ciprian Silași și Iulian Pîtea nu-l agrează absolut deloc, motiv petru care cei trei au făcut front comun împotriva lui. De altfel, Doru Mureșan nu a ezistat să-i numească pe aceștia "perverși" pe colegii de la „Războinicii". „Cu siguranţă o să iau şi eu o medalie. Eu sunt încrezător,

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 13 octombrie 2018. Leii trebuie sa se menajeze mai mult Horoscopul zilei de 13 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 13 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 13 octombrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Leu ar trebui să acorde mai multă atenție

29 de pasageri au fost evacuați dintr-un autocar cuprins de flacari Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un autocar care transporta 29 de oameni către o cabană din zona Izvoru Crișului, județul Cluj, aceștia fiind evacuați de șofer. Nu s-au înregistrat victime. Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX că focul a fost lichidat de pompieri în 20 de