Mobilitate Erasmus+ la Scoala Gimnaziala ,,Petru Rares”, Hirlau

Scoala Gimnaziala Petru Rares Hirlau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 25.03-29.03.2019 s-a desfasurat a doua mobilitate Erasmus+ a proiectului BEST. Better Education for Students and Teachers, identificat cu numarul de referinta 2018-1-BG01-KA229-047898,la Hirlau, judetul Iasi. Gazda a fost Scoala Gimnaziala Petru Rares, Hirlau, partenera in acest proiect, care a organizat mobilitatea din Romania cu titlul We are ready to explore the technology of the future (short-term exchange of groups of pupils). La aceasta intalnire au participat 8 profesori si 16 elevi din cele 4 tari partenere: “Ivan Vazov” Secondary School, Mezdra (Bulgaria), Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu, Usak (Turcia), Osnovna skola Cestica (Croatia), Zespol Szkol ...