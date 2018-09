Moda și zodiile. Cum te imbraci in funcție de zodie

Ca iti vine sa crezi sau nu, zodiile ne pot influenta inclusiv gusturile si alegerile in ce priveste vestimentatia. Iata ce stil abordeaza reprezentantii fiecarui semn. BERBEC (21.03 – 20.04) Fiind un semn de foc, un Berbec se simte cel mai bine atunci cand este imbracat in uniforma sau in haine cu o croiala stylish […] Articolul Moda și zodiile. Cum te îmbraci în funcție de zodie apare prima dată în AM Press.