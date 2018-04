Moda pantalonilor rupti devine istorie. Un nou tip de blugi arunca in aer lumea modei. Voi ati purta asa ceva?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce ne-am rupt blugi si/sau i-am stropit cu pete de vopsea in stilul zugravilor, un alt designer vestimentar loveste din nou cu un model de blugi...greu de explicat! Recent, pe internet au inceput sa se vanda niste blugi pentru care oamenii spun ca nu au gasit nicio intrebuintare! Mai exact este vorba despre niste pantaloni atat de scurti, incat mai degraba pot fi purtati in loc de curea. Ceea ce este cu adevarat incredibil este pretul de comercializare al acestui produs: nici mai mult, nici mai putin de 400 de dolari! „Conceput sa arate de parca au fost taiati din pantalonii tai preferati, acesti blugi albastri atrag prin modelul buzunarelor si merg de minune peste o bluza”, suna descrierea produsului. Asa c ...