Modena iși lasa amprenta in casele oamenilor de peste 20 de ani

Modena 3

Ceea ce a început ca o pasiune, a ajuns să fie, în aproape 24 de ani de existență, una dintre cele mai longevive și de succes afaceri din Cluj-Napoca datorită faptului că firma Modena investește timp și resurse pentru a oferi produse de cea mai înaltă calitate clienților.

În anul 1995, Petru Călian, la acea vreme un tânăr la început de drum, a înființat firma Modena cu un capital scăzut, care, în timp, a ajuns să fie una dintre cele mai căutate firme care produc și comercializează mobilier.

„Nu este nimic întâmplător, prin prisma faptului că eu am terminat liceul în domeniul industriei lemnului, sculptura în lemn, deci a fost practic o legătură între ceea ce am învățat și ceea ce am pus ulterior în practică. Am înființat firma Modena pornind de la un capital scăzut, fiindcă în acea perioadă și la acea vârstă nu aveai de unde să acumulezi un capital foarte serios, însă am avut norocul să găsesc un spațiu mic, unde am început businessul în domeniul mobilei”, a explicat Petru Călian, managerul firmei Modena.

Astfel, omul de afaceri a cumpărat un teren cu o clădire pe strada Oașului, numărul 42, unde este și astăzi sediul firmei Modena și showroomul.

Cu pași mici spre succes

În anul 1995, piața din Cluj era într-o continuă formare și, sub efectele evenimentelor economice din acea perioadă, era de asemenea destul de saturată. De asemenea, fiind bani puțini în circulație, de multe ori, se folosea metoda „trocului”, oferindu-se produse în schimbul altor produse.

„Piața era într-o continuă formare, era și sub efectul fostului Caritas când a apărut o saturație a pieței care, la acea vreme, era destul de slabe. Însă lucrurile au început încet-încet să se miște fiindcă, nefiind străin de domeniu, am știut exact ce trebuia făcut, ce se cerea, cum trebuia să aprovizionăm. Vindeam materii prime destinate industriei lemnului, dar, nefiind bani pe piață, luam la compensare mobilier, produse finite, pe care apoi le ofeream clienților din Cluj și nu numai. În aceste condiții, câștigul era destul de buni atunci”, mărturisește managerul.

Astfel, în timp, cererile au devenit din ce mai multe a apărut și nevoia ca firma de mobilier Modena să se extindă.

„Am dezvoltat afacerea încontinuu. De la o mică parcelă de teren, am mai cumpărat pe parcursul anilor încă două. Cu pași mici am dezvoltat această afacere care, cred eu, este o afacere de succes. Însă nu este o afacere atât de mare din punct de vedere financiar încât să o poți compara cu cele din construcții, spre exemplu. Dar dacă punem în balanță frumusețea acestui domeniu, atunci când știi că intri în casele oamenilor și îți lași amprenta fie în bucătărie, fie în sugragerie, fie în birou este un lucru important. Fiindca acea amprentă rămâne acolo ani întregi”, a spus Petru Călian.

Pe orice drum, există și poticniri

In ultimii aproape 24 de ani, deși au existat momente în care totul părea să stea în loc, oamenii au continuat să aprecieze calitatea și profesionalismul cu care angajații Modena lucrează cu fiecare obiect de mobilier în parte.

„Atât de mult am mers înainte încât am ajuns la aproape 24 de ani de existență a firmei Modena, ceea ce nu este puțin, fiindcă pe parcursul evoluției am avut și dificultăți. Cea mai grea perioadă a fost cea de criză, perioada anilor 2008-2010, o perioadă extrem de grea, în care multe firme au intrat în insolvență, au dat faliment. Au rezistat pe piață destul de puține firme în domeniu și cazul nostru este fericit pentru că noi am rămas în picioare, fără nicio datorie”, a adăugat Petru Călian.

Astăzi, firma Modena are 7 showroomuri în mai multe localități. Trei dintre ele se află în Cluj-Napoca, uar restul Turda, Câmpia Turzii, Luduș și Ocna Mureș. De asemenea, a fost înființată Megamod, o firmă care să se ocupe de partea de producție.

„Astfel putem să le oferim clienților care își doresc mobilier personalizat pe care să îl executăm la comandă, oferindu-le astfel cel mai bun preț posibil, care nu are niciun fel de adaos comercial”, a spus managerul.

Cheia succesului afacerii a stat în pași mici, făcuți cu grijă, fără să se aventureze prea tare. Chiar dacă procesul este unul mai lung, oferă o siguranță din punct de vedere financiar.

Planuri de viitor

Cu toate că afacerea este de succes și are o clientelă fidelă deja, Petru Călian nu dorește să se oprească aici. Ba mai mult, vrea să se axeze cât mai mult de preferințele și confortul clienților săi.

„Dorim să dezvoltăm în continuare această afacere, dar tot cu pași mici. Evoluția azi pe piață este fantastică, iar clienții, așa cum este și firesc, sunt tot mai pretențioși. Așa că, pe de-o parte căutăm să venim în întâmpinarea nevoilor lor cu cele mai bune produse din punctul de vedere al raportului calitate-preț, dar și cu sporirea confortului. Fiindcă oamenii trebuie să se simtă bine când vizitează un showroom”, a explicat Petru Călian.

Pe viitor, showroomurile Modena vor avea parcări, iar spațiile vor fi largi, aerisite și frumos decorate. Reprezentanții firmei doresc să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor.

„Clienții firmei Modena nu sunt puțini și îi respectăm enorm, mai ales că mulți dintre ei sunt constanți. Sper ca în momentul în care vom finaliza acest proiect, oamenii vor veni cu plăcere să ne viziteze, să îi aducă și pe copii, fiindcă vom amenaja și un loc de joacă pentru cei mici. Va exista un loc de relaxare unde clienții vor putea să servească un ceai sau o cafea, până hotărăsc în ce produse de mobilier doresc să investească. Clientul trebuie să vină cu plăcere, să fie relaxat pentru a putea lua o decizie corectă atunci când dorește să mobileze un spațiu”, a concluzionat managerul.



