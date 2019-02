Modernizarea drumurilor judetene, pe masa consilierilor

Drum judetean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Refacerea drumurilor este in atentia Consiliului Judetean. In acest sens, conducerea institutiei a propus plenului, in vederea aprobarii in cadrul intrunirii din 20 februarie, modernizarea a sase drumuri judetene cu o lungime totala de 61 de kilometri, prin credit de angajament. Cea mai mare portiune de drum (29 kilometri), propusa pentru reparatii, este pe DJ 282: Romanesti- Podu Iloaiei – Popesti – Madarjac, investitia estimata, fiind de 58.333,224 mii lei. Vor fi efectuate de asemenea lucrari pe DJ 244 D, limita judetului Vaslui – Dolhesti- Ciortesti –Coropceni, pe o lungime de 11,2 km, in valoare de 16.107, 878 mii lei. Din procesul de modernizare va face parte si drum ...