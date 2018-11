Modificare la Codul Rutier. Permisul de conducere nu se mai suspenda la 15 puncte. Propunerea intra la vot, in Senat

Modificare Cod Rutier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codul Rutier va suferi o modificare foarte importanta, daca amendamentul ministrului Transporturilor, Lucian Sova, va trece de votul Senatului. Amendamentul la Codul Rutier prevede ca permisul de conducere sa fie suspendat la 45 de puncte, nu la 15 puncte, asa cum este reglementat acum. Propunerea de modificare a Codului Rutier a trecut deja de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor si este apta pentru votul din plenul Senatului. "Amendamentul poate fi explicat, in primul rand, prin aceea ca saptamana trecuta am mai adoptat o propunere legislativa cu privire la modificarea cuantumului si la alte tipuri de contraventii cu privire la legea privind Codul rutier. De ce? S-a considerat c ...