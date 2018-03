Modificare la contractele pe drepturi de autor. Ce va decide Ministerul Finantelor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Finantelor ia in calcul ideea reintroducerii mecanismului de retinere la sursa a contributiilor in cazul persoanelor platite pe drepturi de autor. Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor, reiese din informatiile transmise, joi, de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). “Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de retinere la sursa, atat pentru DDA-uri, cat si pentru veniturile din arenda si din asocieri cu persoane juridice”, se arata intr-un document al institutiei. O alta posibilitate este ca anumite categorii sa fie exceptate de la plata CASS. “Se analizeaza posibilitatea exce ...