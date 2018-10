Modificare radicala in Programul Rabla 2019. Ce conditie obligatorie trebuie sa indeplineasca masinile pentru a fi casate

Programul Rabla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autovehiculele care nu vor avea inspectia tehnica periodica (ITP) facuta nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla si Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marti, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuica, la o conferinta pe teme de transport inteligent. "Am considerat ca ITP-ul este o conditie obligatorie in ceea ce priveste casarea unei masini si stoparea poluarii, deoarece ITP-ul da dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a functiona, de a circula pe drumurile publice. Atata timp cat acesta nu are un ITP valabil, nu poate circula. In consecinta, nu genereaza nici emisii si tocmai acesta a fost considerentul pentru care am introd ...