Modificarea legilor justiției. Comisia Europeana, apel tranșant catre Iohannis

Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care face apel la solicitarea unei expertize a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei adoptata in aceasta saptamana de Parlamentul de la Bucuresti. „O opinie a Comisiei de la Venetia ar oferi claritate in […]