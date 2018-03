Modificari importante in traficul rutier din Iasi! Toti soferii trebuie sa citeasca asta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia Municipiului Iasi – Biroul Rutier a analizat si a aprobat o serie de propuneri ale Comisiei municipale de Circulatie privind o serie de modificari importante in traficul rutier. Masura care va impune cele mai multe modificari este cea privind instaurarea circulatiei in dublu sens pe strada Ornescu. Pentru implementarea acestei decizii au fost dispuse mai multe masuri. Astfel, pe strada Ornescu, intersectie cu bulevardul Tudor Vladimirescu si intersectie cu strada Elena Doamna, va fi amplasat indicatorul rutier „Circulatie in ambele sensuri”. De asemenea, pe strada Ornescu, la intersectia cu strada Elena Doamna va fi amplasat indicatorul rutier „La dreapta”. Instalatia de semaforizare ...