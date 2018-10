Modificari importante la Legea pensiilor! Scade varsta de pensionare

Pensii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unui proiect de act normativ adoptat miercuri de catre Executiv, vor fi aduse o serie de modificari importante, incepand cu septembrie 2021. Modificarile se regasesc in Proiectul de lege, ce are nevoie de aprobarea Parlamentului, a presedintelui statului dupa va fi publicat in Monitorul Oficial. Proiectul fost adoptat recent de catre Guvern si introduce noutati precum recalcularea pensiilor, includerea studiilor de masterat si doctorat in vechimea de munca si reducerea varstei de pensionare a femeilor care au mai mult de trei copii. Pentru a putea beneficia de aceasta reducere a varstei de pensionare, mamele cu peste trei copii vor trebui sa se implice activ in cresterea copiilor pa ...