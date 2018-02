Modificari in cadrul societatii Geodez Construct. Gheorghe Albu, tatal prefectului judetului Constanta, a iesit din societate

În cadrul Adunării Generale din 24 ianuarie 2018, asociații societății Geodez Construct SRL, Liliana Albu, participare 80% și Gheorghe Albu, participare 20% au decis în unanimitate modificarea actului constitutiv al societății astfel:1. Se modifică structura părţilor sociale: Iese din firmă asociatul Gheorghe Albu, cesionându-şi cele 4 părţi sociale în valoare totală de 40 lei, care reprezintă 20% din cota de participare la profit și pierderi, celuilalt asociat Liliana Albu care devine asociat unic.Situaţia părţilor sociale după cesionare:- Liliana Albu - participare 100% - 20 părţi sociale a câte 10 lei/parte socială, in valoare totală de 200 lei.2. Se modifică obiectul principal de activitate: Domeniul principal de activitate: cod CAEN 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate. Obiectul principal cod CAEN 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.3. Se înfiinţează punctul de lucru în Bucureşti, sectorul 2, Şos. Ştefan cel Mare nr. 31, compus din spaţiu de vânzare -F anexe, în care societatea va desfăşura următoarele activităţi:4634, cod CAEN, Comerţ cu ridicata al băuturilor;4636, cod CAEN, Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;4637, cod CAEN, Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;4711, cod CAEN, Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;4721, cod CAEN, Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, 1n magazine specializate;4724, Cod CAEN, Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, in magazine specializate;4725, Cod CAEN, Comerţ cu amănuntul al băuturilor in magazine specializate.4729, cod CAEN, Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;5210, cod CAEN, Depozitări.Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.Fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din 2007, şi fost director al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, din 2005, Gheorghe ALbu deține mai multe afaceri în județ. De asemenea, Gheorghe Albu este tatăl actualului prefect al Județului Constanța, Ioan Albu.