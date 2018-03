Mohammad Munaf RUPE TACEREA de dupa gratii: Acuzatii INCREDIBILE la adresa unui cunoscut procuror

Mohammad Munaf, omul condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru răpirea celor trei jurnalişti în Irak a acordat un interviu pentru România TV. Munaf susţine că este total nevinovat şi că politicienii din acea vreme au înscenat răpirea. Mai mult, Munaf declară că a fost ameninţat de un procuror român să mintă în declaraţia sa.

"Mă simt terminat psihic, sănătatea, sub zero. Nimic nu mă mai ţine în viaţă, am pierdut totul. Eu am venit în România în anii '80, am făcut facultatea de construcţii, am fost un băiat foarte cuminte nu am avut nici o problemă. Nu am vrut să mă întorc în Irak era război cu Iranul. Am reuşit să plec în America chiar înainte de Revoluţie, în 1989. În '94-'95 m-am întors în România şi am început nişte afaceri de la zero. Omar Hayssam a fost colegul meu de facultate în anii '82 şi am rămas prieteni foarte buni. Eu îl consider şi acum prieten. Îl consider fratele meu", a povestit Mohammad Munaf, pentru România TV.

Munaf a vorbit şi despre punerea sa sub acuzare pentru că ar fi orchestrat răpirea jurnaliştilor în Irak. El îl acuză pe procurorul Ciprian Nastasiu că l-a ameninţat să mintă în declaraţia sa.

"Ne-am dus către aeroport, cu oprire la sediul ambasadei. Acolo m-a oprit FBI-ul şi mi-au zis „Munaf, noi te ţinem la noi că românii vor să te acuze”.După aproape o săptămână mă trezesc într-o sală, văd oameni de la ambasada română, pe care îi cunoşteam şi încă trei persoane. Doi bărbaţi şi o fată. Zice „Eu sunt procurorul Ciprian Nastasiu”. A stat 3-4 zile cu mine în puşcărie. A venit cu nişte întrebări (...) Cu cine te-ai întâlnit?Cu cine ai fost? El se referea mai mult la oameni care zicea Hayssam că se întâlnea cu ei. I-am zis Cristi Borcea a fost şi el.Ştiu unde e sediul lui. "Să spui că nu..Să nu spui că a fost cu voi la masă".", a declarat Munaf.

"Mi-a zis „Tu ştii că tu ai fost un ofiţer de servicii şi dacă noi spunem americanilor că avem datele tale când ai fost în ‘80”, „Nu am fost, eu am fugit”, „Nu, noi ştim”. Mi-a zis „Tu ştii că avem poză când ascundeai lingouri de aur şi Kalashnikov într-un cimitir din România?”. I-am zis „Nu am fost în cimitir, decât o dată, în 87, când a murit mătuşa nevestei mele”.", a completat Mohammad Munaf.

Acesta susţine că procurorul i-a cerut să implice în anchetă nume grele din PSD, precum Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc sau Ion Iliescu