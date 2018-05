Moldova si Ardealul, unite pe calea aerului. Zborul direct IASI-CLUJ va fi operat de Tarom incepand cu 11 iunie 

aeronava Tarom google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa introducerea rutei interne Iasi-Timisoara, in luna martie a acestui an, compania nationala TAROM va incepe, din aceasta vara, si operarea rutei IASI-CLUJ (si retur), facand posibile astfel doua legaturi directe din capitala Moldovei catre regiuni importante ale tarii: Ardealul si Banatul. Astfel, din 11 iunie 2018, vor fi efectuate din Iasi spre Cluj trei zboruri directe saptamanale, in zilele de luni, miercuri si vineri. Tarifele pornesc de la 40 euro/segment pentru o calatorie dus-intors, avand incluse un bagaj de mana de 10 kg, un bagaj de cala de 23 kg, catering la bord si check-in-ul. Pasagerii isi pot achizitiona bilete de pe site-ul companiei: www.tarom.ro, sau prin agentiile proprii si p ...