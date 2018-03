Moment aniversar in Biserica Ortodoxa Romana. Un inalt ierarh sarbatoreste un deceniu de la alegerea ca episcop in Dobrogea

PSD, la un pas de EXCLUDEREA din familia socialiștilor europeni! Dragnea i-a scandalizat pe liderii PES EXCLUSIV Deși Liviu Dragnea și-a manifestat speranța, după recenta întrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene – l-am ...

Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei Deputaţii dezbat, luni, în şedinţa de plen, moţiunea simplă depusă de PNL împotriva ministrului Educaţiei, Valentin Popa, prin care i se reproşează, printre altele, întârzierile la plata salariilor şi lipsa banilor, situaţie care poate duce la demisii, comasări şi închideri de şcoli. Liberalii susţi ...

Frances McDormand a fost desemnata cea mai buna actrita in rol principal, la gala Premiilor Oscar 2018 Actriţa Frances McDormand a primit duminică seară, la Los Angeles, Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin, în cadrul celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film, pentru rolul din filmul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".Acesta este cel de-al doilea premiu Oscar ...

Oscar 2018: Lista completa a castigatorilor Prezentăm mai jos lista completă a câştigătorilor celei de-a 90-a ediţii a premiilor Oscar, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Oscar 2018: Frances McDormand a primit premiul pentru cea mai buna ACTRITA Frances McDormand a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Oscar 2018: Gary Oldman, desemnat cel mai BUN actor Gary Oldman a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Darkest Hour", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Rușine MARE la Craiova: Ce s-a intamplat cu cel mai nou stadion din Romania - VIDEO Deși a fost inaugurat în urmă cu câteva luni, noul stadion "Ion Oblemenco" din Craiova, are deja probleme de infrastructură.Pagina de Facebook "Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul României" a postat un videoclip în care poate fi văzută o crăpătură în copertină, care se întinde pe lungimea a cel puț ...

Oscar 2018: Guillermo del Toro, desemnat cel mai bun regizor Guillermo del Toro a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Surpriza la decernarea premiilor Oscar: Cine a fost ales cel mai bun actor in rol principal - VIDEO Gary Oldman a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor în rol principal”, pentru interpretarea din "Darkest Hour”, regizat de Joe Wright.La categoria "cel mai bun actor în rol principal” au fost nominalizaţi Timothée Chalamet, pentru "Call Me By Your Name”, Daniel Day-Lewis, ...