Moment dramatic la "Insula Iubirii"! A incercat sa se sinucida

Diana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", a vorbit despre un episod dureros si mai putin cunoscut din viata ei, peste care a reusit sa treaca cu greu. „Parintii mei s-au despartit, tata s-a recasatorit cu o femeie care avea doua fete si mi-a spus ca eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a daramat psihic. Si in momentul de fata sunt afectata. A fost socul pentru ca nu-mi imaginam viata fara amandoi parintii. Am incercat sa-mi iau viata, dar m-au prins la timp. Si acum pentru ca sunt depresiva am tot timpul ganduri. Eu sunt o persoana sincera, dar am foarte multe intrebari, nu inteleg de ce nu pot sa fiu stabila", a marturisit Diana Constantin intr-o emisiune tv.