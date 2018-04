Moment emotionant in deschiderea meciului dintre Romania si Elvetia - VIDEO

cluj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sala Sporturilor din Cluj a fost plina ochi, peste 10000 de spectatori fiind prezenti la meciurile de azi, in care Romania a fost reprezentata de Simona Halep si Irina Begu. Inaintea debutului, in momentul intonarii imnului, a avut loc un moment impresionant. O coregrafie de exceptie organizata de Primaria Cluj si Federatia Romana de Tenis a taiat respiratia atat celor prezenti cit si a telespectatorilor. In timp ce fetele noastre au intrat in sala, pe versurile melodiei ”Noi suntem romani!”, fanii prezenti in tribune le-au aplaudat dupa care au cantat minute in sir ”Romania!”, ”Romania”. Apoi, dupa cele doua echipe au fost prezentate si s-au intonat imnurile nationale ...