Moment incredibil in Valencia - Juventus! Ronaldo a fost eliminat si a parasit terenul in lacrimi

Dupa ce a spart gheata in campionat, reusind o dubla cu Sassuolo, Cristiano Ronaldo a avut parte de un moment ingrozitor la meciul cu Valencia, primul in Champions League in tricoul lui Juventus. In minutul 29 al meciului de pe Mestalla, Ronaldo l-a lovit pe Murillo, fara sa aiba mingea. S-a indepartat imediat de locul faptei, insa, dupa o discutie cu aditionalul, "centralul" Felix Brych a decis sa-l trimita la cabine pe Ronaldo. Decizia l-a surprins pe superstarul portughez, care a iesit de pe teren in lacrimi, vizibil afectat de decizie. Cel mai probabil Ronaldo va primi cel putin doua etape de suspendare, asa ca va rata duelul cu Manchester United de pe Old Trafford, care este pe 23 o ...