Moment inedit si interesant la Palatul Culturii din Iasi. Totul este legat de soarta impozantului monument - FOTO, LIVE VIDEO

Situatia in care se regaseste cel mai important edificiu al Iasului a ajuns sa fie trecuta cu vederea de o parte a celor implicati. In ultima vreme, in vitraliile de la Turnul cu Ceas al Palatului Culturii au aparut unele fisuri tot mai vizibile cu ochiul liber. Si asta din cauza concertelor derulate tot mai des in fata edificiului, concerte care duc la o poluare fonica accentuata si la trepidatii. Asa s-a intamplat si in urma cu cateva luni, cand in fata Palatului au avut loc mai multe concerte derulate in cadrul Festivalului International al Educatiei (FIE). Acestea au fost defasurate in partea a doua a lunii mai. In acea perioada, au avut loc o serie de concerte pe o scena amplasata in partea din ...