Moment neobisnuit la Iasi - CFR! Hategan, victima: arbitrul a primit ingrijiri si a continuat cu greu meciul

La inceputul reprizei secunde a meciului Poli Iasi - CFR Cluj, arbitrul Ovidiu Hategan a avut de suferit in urma unei devieri nefericite a mingii. Balonul l-a lovit in mana, iar arbitrul a fost surprins. I-a cazut si fluierul si a avut nevoie de ingrijiri. Vezi si: Vezi AICI, LIVE TEXT/VIDEO, meciul CSM Poli Iasi - CFR Cluj, scor 1 - 1 "Centralul" a oprit meciul si a primit ingrijiri din partea medicilor de la Poli Iasi. Acestia i-au bandajat mana, insa grimasele de pe fata lui Hategan aratau ca este afectat. Durerile au continuat, insa Hategan a avut puterea de a relua meciul, chiar daca nu era in cea mai buna stare.