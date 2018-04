MOMENT SPECTACULOS in Studioul BZI LIVE! Unul dintre cei mai valorosi ARHEOLOGI din Romania, Andrei Asandulesei a facut DEZVALUIRI despre DESCOPERIREA unor ORASE unice in toata EUROPA - GALERIE FOTO, VIDEO  

MOMENT SPECTACULOS in Studioul BZI LIVE 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Finalul lunii aprilie 2018 vine cu o noua serie de emisiuni - dialog spectaculoase si proaspete programate in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE! • Totul a inceput luni, 23 aprilie, de la ora 15.00 cu un invitat energic, inspirat, talentat, pasionat si profesionist • Este vorba de tanarul cercetator - arheolog Andrei Asandulesei - Facultatea de Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza - UAIC din Iasi respectiv Departamentul Interdisciplinar de Stiinte al acesteia • Pregatit la cel mai inalt nivel stiintific, atat in tara dar mai ales in strainatate in Germania sau Austria, acesta a fost format in cadrul celei mai moderne si de succes Platform ...