Momente critice pentru celebra actrita Marilena Chelaru! A facut infarct

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indragita actrita Marilena Chelaru a trecut prin momente critice. Actrita a avut probleme foarte grave cu inima, dupa ce a suferit un infarct. Numai un miracol a salvat-o si, din fericire, starea ei este una buna in acest moment. Totul s-a intamplat cu putin timp inainte de Paste. "Imi vine sa plang, mi-e mila de mine. Inimioara mea a luat-o razna in somn. Nu mai puteam sa mai respir. Nu mai puteam sa merg, nu m-am suparat cu nimic. Am stat la spital in prima parte o saptamana sau doua pentru o investigatie. Dupa Paste am mers iar la spital. Mi-au spus ca trebuie sa ma operez, m-am speriat. Aveam doar filme horror in cap. Le multumesc medicilor. Cand mi-a spus ca sunt riscuri mi s-a facut rau. ...