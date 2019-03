Momente de groaza pentru un roman pe autostrada, in Ungaria. Un sofer de BMW l-a blocat si s-a dat jos la el cu pistolul incarcat

Ungaria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Groaza pentru un roman pe autostrada, in Ungaria. Un sofer de BMW l-a blocat si s-a dat jos la el cu pistolul incarcat. Agresorul l-a lovit cu pistolul pe roman, apoi a disparut. Politia l-a arestat a doua zi, gasind un arsenal la el acasa. Potrivit anchetei Politiei Maghiare, pe 24 martie, un cetatean maghiar in virsta de 45 de ani, la volanul unui BMW, a avut un conflict in trafic cu un roman care conducea un Nissan. BMW-ul a blocat autoturismul romanului, iar soferul s-a dat jos cu un pistol incarcat in mana. L-a lovit cu el pe roman, apoi s-a urcat la volan si a plecat. Vezi si: Imagini socante in Bucuresti! Un sofer care intoarce pe linie continua a fost batut cu bata si cu pumnii de cei carora le- ...