Momente de tristete in mediul academic! Unul dintre cei mai mari profesori ai Iasului a murit! Era o somitate a Universitatii Cuza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mediul academic din Iasi a primit o noua veste tragica in aceste zile. Din pacate, unul dintre cei mai importanti profesori de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" - UAIC s-a stins din viata. Este vorba despre profesorul universitar Emilian Bold, de la Facultatea de Istorie a UAIC. Citeste si: TRAGEDIE la Universitatea Tehnica din Iasi. Unul dintre marii PROFESORI ai institutiei a MURIT. In urma cu cateva zile primise o VESTE NAPRASNICA Acesta va fi inmormantat marti, 25 septembrie, incepand cu ora 12, la Cimitirul Eternitatea. Profesorul Emilian Bold a absolvit Facultatea de Istorie in anul 1954, dupa care a obtinut diploma de Doctor in istorie in 1969, ca mai apoi incepand cu anul 1975 sa devina profesor uni ...