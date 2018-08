Momente horror! Momentul prabusirii avionului din Mexic a fost filmat de un pasager - VIDEO

Avion prabusit in Mexic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prabusirea avionului din Mexic a fost surprinsa din interior de un pasager. Atentie, urmeaza imagini care va pot afecta emotional! Eruptie violenta a vulcanului Popocatepetl din Mexic - VIDEO In inregistrari se vede cum aeronava care abia decolase se izbeste cu putere de pamant. In acest timp, pe fundal se aud strigatele disperate ale pasagerilor, printre care si copii. Dupa aproximativ 30 de secunde, avionul se opreste. La bord se aflau 103 oameni. Cu totii au supravietuit si cei mai multi au iesit singuri din epava care a luat foc. 12 persoane sunt in continuare internate, in stare grava. Echipa care ancheteaza accidentul aviatic urmeaza sa analizate inregistrarile celor doua cutii negre. ...