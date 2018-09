Momente incredibile in Focsani! Un barbat si-a calcat finul cu masina apoi s-a sinucis

calcat cu masina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apropiatii cred ca afaceristul ar fi provocat accidentul intr-un acces de gelozie. Un focsanean de 49 de ani s-a sinucis miercuri seara, asezandu-se pe sinele de cale ferata, la iesire din Focsani in dreptul pasarelei spre Odobesti. Politistii au stabilit ca acesta se facea vinovat de producerea unui accident cu fuga de la fata locului, petrecut cu aproximativ 25 de minute mai devreme in aceeasi noapte, pe Soseaua Vrancei, unde un barbat de 39 de ani din Focsani, pieton, a fost accidentat usor. Potrivit unor surse, barbatul de 49 de ani era patronul unei firme din Focsani care comercializa cereale. Era originar dintr-o comuna din apropiere de Focsani si ar fi divortat in luna mai. Potrivit ace ...