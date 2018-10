Momente incredibile! Un cunoscut antrenor plange in hohote la aflarea trecerii in nefiinta a lui Ilie Balaci

Emil Sandoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul component al Craiovei Maxima, Emil Sandoi, a fost devastat de moartea bunului sau prieten, Ilie Balaci. Aflat pe banca tehnica a celor de la FC Arges, Emil Sandoi a inceput sa planga in hohote in timpul minutului de reculegere tinut in memoria lui Ilie Balaci.. Tragedie in fotbalul romanesc! A murit Ilie Balaci Fost coleg cu Ilie Balaci la Universitatea Craiova, tehnicianul de 53 de ani a aflat de moartea celui numit "Minunea Blonda" chiar inainte de meci, iar startul partidei l-a gasit pe fostul international plangand in hohote pe banca de rezerve. Partida a fost precedata de un scurt moment de reculegere, iar Sandoi nu si-a mai putut stapani lacrimile. Daca ti-a p ...