Momente socante in noaptea de Inviere intr-o biserica din Bucuresti. Oamenii au privit neputinciosi

Credinciosii care au mers la slujba de Inviere, la biserica de pe aleea Parva din Bucuresti, au trecut prin momente cumplite. Un barbat a murit, dupa ce I s-a facut rau in timpul slujbei. Cei prezenti au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112. Pana la sosirea unui echipaj de Ambulanta, barbatul a primit asistenta medicala din partea a doi pompieri aflati in timpul liber si care participau la slujba religioasa, potrivit observator.tv. In ciuda eforturilor facute, victima s-a stins in curtea lacasului de cult. „Plt.maj. Nita Florin si plt.maj. Nica Florea au efectuat manevrele specifice de resuscitare, pana la sosirea echipajelor SMURD. In ciuda efortului depus, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a f ...