Momentul amuzant in care Vicepresedintele PNL a uitat discursul, la mitingul de la Brasov: ”PNL e singurul si principalul...”

Gigel Stirbu Un moment amuzat s-a consumat la mitingul PNL de la Brasov. Vicepresedintele Gigel Stirbu pare sa fi uitat discursul in fata multimii de simpatizanti si s-a poticnit de cateva ori. Scena a fost inregistrata la intalnirea candidatilor PNL la Alegerile Parlamentului European cu alesii locali, la Brasov. La miting a luat cuvantul si Vicepresedintele Partidului National Liberal, Gigel Stirbu. In fata multimii de simpatizanti si, in timp ce pe scena erau liderii formatiunii si candidatii la Europarlamentare, fostul Ministru al Culturii pare sa se fi emotionat si a dat semne ca a uitat discursul. "Partidul National Liberal intotdeauna a avut veleitati europene, Partidul National Liberal este singurul s ...