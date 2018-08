Momentul de care toti romanii se temeau! Cu cat vor plati mai mult pentru gazele naturale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pretul gazelor naturale livrate consumatorilor casnici va creste cu 5,83% incepand de la 1 august, potrivit unei decizii a ANRE. In ultimii 6 ani, gazele naturale s-au scumpit - in mai multe etape - cu peste 75%. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a stabilit, in urma cu doua saptamani, ca pretul gazelor pentru consumatorii casnici sa creasca cu 5,83% incepand de astazi. In urma scumpirii, factura medie la un apartament dotat cu centrala termica pe gaz creste, in functie de consum, cu 5 lei in lunile calde si cu 10 lei in lunile din sezonul rece, fata de preturile din iunie-iulie 2018. ”Solicitarile solicitarilor furnizorilor de gaze naturale vin ca urmare a faptu ...