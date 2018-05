Momentul impactului de pe Calea Chisinaului, surprins pe camerele de supraveghere! Imaginile sunt greu de privit - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accidentul rutier violent ce a avut loc vineri dimineata pe Calea Chisinaului a fost surprins pe camerele de supraveghere. Reporterii BZI au intrat in posesia imaginilor si, dupa cum bine se poate vedea, impactul a fost brutal. Soferul unui autoturism marca Citroen venea cu viteza dinspre Baza 3 si a intrat in spatele unui autobuz care incetinise in intersectie, pe liniile de tramvai. In urma impactului au rezultat doua victime, soferul masinii si o femeie, pasagera din fata dreapta. La o examinare mai atenta a filmarii puteti vedea cum soferul isi rupe un picior imediat cum coboara din masina, iar mai apoi incearca sa o ajute pe cealalta persoana ranita. Mai multi oameni s-au adunat la locul accidentului pentru a sari in a ...