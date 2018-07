Momentul in care Oreste Teodorescu a ramas fara permis a fost filmat de politisti. „Te vom lasa sa te scalzi in ura, ignoranta si infatuare”

oreste teodorescu1

Momentul in care Oreste Teodorescu a ramas fara permis a fost filmat de politisti, dupa ce jurnalistul i-a jignit atunci cand a fost oprit in trafic. Inregistrarea video a fost publicata pe pagina de Facebook „Politistii au umor”.

In imagini se vede cum Oreste Teodorescu refuza sa stea in masina si sa astepte pentru a primit actele si procesul verbal de la politistii care l-au oprit in trafic, desi jurnalistul a sustinut ca nu a primit procesul verbal de contraventie.

„De curand, in caz ca nu stiati, un cunoscut domn din mass-media, a fost sanctionat exemplar de catre politistii rutieri din Ilfov. In loc sa se comporte cum ar trebui sa se comporte, adica decent, domnul Oreste Teodorescu a ales sa se comporte asa cum se vede in filmare. Mai mult, acesta a postat pe pagina sa de facebook o poza cu colegul nostru, adresandu-i o serie de apelative peiorative (de genul Punjabi), facand aluzie la faptul ca politistul ar fi de etnie rroma. Si daca ar fi tigan, ce? Bravo lui! A muncit sa ajunga acolo. Bineinteles ca o gramada de „judecatori facebook” au inceput sa-l injure pe politist (asta fiind si scopul postarii), fara ca macar unul sa realizeze ca poate nu acela este adevarul. Tot el se plange ca nu a primit procesul verbal de contraventie si ca nu poate contesta procesul verbal. Ii aducem aminte domnului in cauza faptul ca sanctiunea poate fi aplicata in termen de 6 luni de la constatarea ei, iar in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta o poate contesta in instanta competenta material sa judece cauza. Daca ar fi ramas la masina, nu ar fi facut acest circ ieftin, de care, fie vorba intre noi, suntem satui si ar fi semnat procesul verbal, fara sa plece „ca asa vrea muschiul lui”, ar fi primit o copie si acum se putea deja adresa instantei cu o contestatie. Asta a fost gratis, din partea a celorlalti 45.000 de „punjabi”, asa cum l-ai numit pe colegul nostru. Poate nu ar fi rau sa iti revizuiesti comportamentul, domnule Oreste. Si poate, spun poate, data viitoare nu vei mai ramane pieton. Incearca sa cobori de pe piedestalul pe care crezi ca te afli si o sa realizezi ca si noi, politistii, suntem tot oameni, avem si noi problemele noastre personale, poate iubim si uram aceiasi politicieni sau persoane. Diferenta dintre noi si tine este ca noi nu te vom jigni, te vom lasa sa te scalzi in ura, ignoranta si infatuarea de care esti atat de mandru”, au precizat administratorii paginii de Facebook „Politistii au umor”

