Momentul pe care putini l-au observat in meciul de sambata seara de la Exatlon. Ce i-a soptit Ionut la ureche lui Alex? A starnit furia la toti!

Samabata seara a avut loc o noua confruntare intre Faimosii si Razboinicii de la Exatlon.

Acestia s-au luptat pentru casa si mancare.

Desi au ramas doar 4 persoane in echipa albastra, Razboinicii au devenit tot mai increzatori in fortele proprii, datorita numeroaselor victorii din ultima perioada.

In timpul competitiei, Ionut a facut chiar si o gluma "aroganta", asa cum au catalogat-o ulterior fanii Faimosilor. El s-a apropiat de Alex si i-a spus ca, dupa ce vor castiga proba, le va arunca si Faimosilor o bucatica din mancarea lui.

Fanii Faimosilor s-au aratat deranjati de atitudinea lui si l-au pus la zid.

"Va mai aduceti aminte cand il criticati pe Giani, care afirma ca Razboinicii nu merita respect sub nicio forma? Experienta sa si-a spus cuvantul, data viitoare cand spuneti ca Giani starneste toate conflictele, uitati-va mai bine la poza de mai jos si aduceti-va aminte toate injuriile si toate vorbele spuse la spate! Sunteti penibili", a fost reactia unui sustinator al echipei Faimosii.

De cealalta parte, au fost si voci care i-au luat apararea lui Ionut.

"Astia n-au voie sa-si deschida gura...nici macar sa se bucure de rezultate!Ceilalti scot numai injurii si ii desconsidera pe cei din echipa adversa.Ar trebui sa fie egal tratati!", a fost una din reactii.

