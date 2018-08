Momentul revansei pentru Laura Codruta Kovesi .Lovitura devastatoare pentru Antena3 : EXECUTARE SILITA !

Laura Codruta Kovesi

Laura Codruta Kovesi a obtinut incuviintarea executarii silite impotriva lui Mihai Gadea, a lui Mugur Ciuvica si a Biancai Grigore, pentru suma de 300.000 lei.

La 3 saptamani dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost demisa prin ordinul presedintelui Klaus Iohannis, un executor judecatoresc din Bucuresti a solicitat incuviintarea silita a lui Mihai Gadea, Mugur Ciuvica si a Biancai Grigore, precum si a societatii care administreaza postul de televiziune Antena 3, pentru a recupera suma de 300.000 lei pe care ii datoreaza fostului sef DNA.

Judecatoria Sectorului 2 a hotarat trei zile mai tarziu, fara cale de atac, incuviintarea executarii silite, decizia fiind pronuntata in sedinta publica. Practic, din acest moment, executorul poate trece oricand la executarea sumei pe care Kovesi a obtinut-o in urma procesului castigat in luna martie, impotriva celor de la Antena 3, printr-o hotarare defintiva data de Curtea de Apel Ploiesti.

Laura Codruta Kovesi le-a cerut, initial, lui Gadea & Comp, despagubiri de un milion de lei dupa ce in 2015 a fost acuzata pe post ca a incercat sa musamalizeze ancheta in dosarul lui Mircea Basescu. Decizia l-a bulversat pur si simplu pe Mihai Gadea, care a vazut in actiunea procuroarei o incercare de intimidare.(Continuarea, mai jos …)

„Cine isi imagineaza ca are 300.000 lei sa plateasca doamnei Kovesi aceste pagube, care nu au fost demonstrate in nici un fel? Si ii asteptam sa vina sa ne ia apartamentele. (…) Daca exista dreptul la libera exprimare vom face tot ceea ce putem ca sa aparam acest drept”, spunea Gadea in martie.

