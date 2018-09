Momet PENIBIL pentru Viorica Dancila, dupa ce i-a cerut sprijinul premierului olandez pentru aderarea Romaniei la la Schengen. Raspunsul lui Mark Rutte, NEASTEPTAT

Romania risca sa isi incalce obligatiile internationale privind drepturile omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, spune reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea a anuntat ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale un ...

Curtea Constitutionala va discuta in 17 septembrie proiectul legislativ de revizuire a Constitutiei adoptat marti de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.