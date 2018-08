Momo, noua nebunie de pe WhatsApp, dupa fenomenul Balena Albastra

Momo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa nebunia pe care a creat-o fenomenul Balena Albastra anul trecut, recent a aparut ceva similar: Momo. Suna cunoscut? Este un personaj cu un cont de WhatsApp, al carui avatar pare coborat dintr-un film horror. Mai exact, este fotografia unei sculpturi a unui artist din Japonia, care reprezinta o fantoma din folclorul japonez. Se pare ca Momo nu doar arata neprietenos, ci se si comporta astfel: isi ameninta „prietenii” din lista de contacte, distribuie imagini socante si le sugereaza ideea de a-si face rau. Momo a facut ceva valva in presa internationala in aceasta vara, creandu-se o adevarata legenda in jurul sau, dintr-un amestec de informatii reale si mai putin reale. Imaginea fantomei pe nume ...