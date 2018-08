Monica Anghel, de nerecunoscut dupa ce a slabit 30 de kilograme

În cea mai recentă postare de pe contul său de Facebook, Marian Godină, polițistul devenit cunoscut pentru postările sale din mediul virtual, a transmis un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, după ce în ultima perioadă a primit amenințări de la mai mulți oameni ai legii. Mai mult decât atât, polițistul vedetă i-a îndemnat pe cei […] The post Marian Godină, amenințat de jandarmi! Mesaj jur pentru oamenii legii: „Ar trebui să plecați în afară și să veniți să protestați apoi la Victoriei. În gaz” appeared first on Cancan.ro.

Oana Zăvoranu are o relație foarte bună cu fanii ei și le împărtășește până la cele mai mici detalii din viața ei, chiar și intime. Vedeta a făcut recent o postare pe rețelele de socializare, în care le mărturisește prietenilor virtuali una dintre “ciudățeniile“ sale. Un lucru pe care puțini oameni îl cunosc este acela […] The post Oana Zăvoranu poartă același model de bikini de 15 ani! Cum arată lenjeria: „Toți sunt identici” appeared first on Cancan.ro.