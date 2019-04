Monica Anghel s-a lasat pe mana fostului sot, pentru o interventie la fata

Dupa ce a slabit 30 de kilograme, Monica Anghel continua seria schimbarilor. Artista s-a lasat pe mana fostului sot, pentru o interventie la fata. Vedeta este in relatii bune cu Andrei Carantino, dar si cu actuala lui nevasta, Ingrid, ambii fiind medici esteticieni.

Monica Anghel a apelat la fostul sot pentru interventia de injectare cu botox in frunte. „Am facut-o si pe asta! Toata lumea din jurul meu m-a zapacit ca stau incruntata si copilul ma intreba mereu daca sunt suparata pe el. Asa ca am fost la fostul meu sot si la actuala lui sotie, Andrei si Ingrid Carantino, si am facut si asta. Dar e super natural si inca pot sa ma incrunt, dar nu atat de tare.

Acum fara gluma, dar am mare incredere in ei. Sunt foarte OK si mega profi. Am prietene pe care le-am trimis la ei si nici nu zici ca si-au facut ceva. Arata mult mai senine”, a explicat Monica Anghel, pentru VIVA!

Desi au divortat in urma cu 13 ani, dupa 11 ani de mariaj, pentru ca amandoiaveau profesii solicitante si nu se mai intelegeau, Monica Anghel si medicul Andrei Carandino par sa fie in prezent foarte buni prieteni.

