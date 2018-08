Monica Gabor a refuzat s-o opereze pe Irina pe banii lui Mr. Pink! Columbeanu suporta cheltuielile

Monica Gabor a refuzat s-o opereze pe Irina pe banii lui Mr. Pink. Iubitul ei chinez s-a oferit sa suporte cheltuielile legate de interventia la ochi a copilei, dar Monica a spus ca tot ce tine de Irina trebuie rezolvat de ea si de tatal fetei, Irinel Columbeanu.

Dupa ce au divortat si s-au linistit cat de cat apele, Monica si Irinel Columbeanu s-au sfatuit in tot ce a implicat-o pe fiica lor. Amandoi vor binele Irinei, in egala masura! Iar acum, cand fata e la un pas de a se muta in America, alaturi de mama ei, cei doi se afla in fata unei probleme care-i macina. Fiica lor a fost diagnosticata cu salazion si are nevoie de o operatie la ochi, dupa cum a anuntat chiar Monica, pe pagina ei de socializare.

„Din octombrie 2017, atat eu, cat si tatal ei am tot incercat sa ii gasim un tratament care sa o vindece de aceasta afectiune. Din pacate, nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar. Pe scurt, fetita noastra de 11 ani are acum nevoie de operatie. Incercam din rasputeri sa gasim un chirurg din Statele Unite sau din Romania care sa ii indeparteze chisturile”, a scris Monica.

Inca de anul trecut, de cand cei doi parinti au aflat acest lucru nu tocmai placut, iubitul milionar al romancei, Mr. Pink, a vrut sa se implice si el in rezolvarea problemei.

Omul de afaceri chinez s-a aratat dispus sa suporte toate cheltuielile cu operatia Irinei. Moni l-a refuzat insa, motivand ca tot ce tine de fiica sa trebuie discutat cu tatal acesteia, Irinel Columbeanu.

Mr. Pink le-a lasat singure in America pe Monica si Irina

Monica si-a petrecut o mare parte a vacantei sale din America cu Irina, fara a-i avea alaturi pe Mister Pink si pe baiatul acestuia, cu care Irina se intelege foarte bine. Motivul: cei doi au plecat in vacanta in China, tara lor natala.

