Monica Gabor reactioneaza dur dupa ce un prezentator TV a facut glume despre baietelul ei! De unde a pornit scandalul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Gabor a reactionat dur dupa glumele cu tenta rasista ale prezentatorului TV Andrei Stefanescu. In cadrul matinalului de weekend de la Antena Stars, Andrei a facut glume pe seama aspectului fizic al lui Anthony, baietelul vitreg al Monicai. Prezentand o imagine in care vedeta apare alaturi de micut, Stefanescu a spus: „Cum a facut ea chinez? Daca l-a facut, sa fie sanatoasa, dar cum l-a facut cu ochii aia? S-o fi scremut? Pe viitor vreau sa fac si eu unul asa.“ „A mancat mult orez“, a replicat cineva. Replica Monicai a venit pe contul sau de socializare. Partenera de viata a lui Mr.Pink a facut apel la CNCD si CNA, acuzandu-l pe prezentatorul TV de rasism. „Antena 1, este normal sa promov ...