Monica Lewinsky a facut lumina in scandalul anilor 90'. Ce a spus despre aventura cu Bill Clinton

Femeia de afaceri Monica Lewinsky (44 de ani), care a devenit celebra pentru aventura pe care a avut-o cu Bill Clinton, spune ca miscarea #MeToo i-a oferit o perspectiva mai matura asupra faptelor si a ajuns la concluzia ca relatia pe care a avut-o fostul presedinte american, pe cand era stagiara de la Casa Alba, a fost un „abuz de putere“.

In ultimul numar al revistei Vanity Fair, Monica Lewinsky a semnat un eseu in care sustine ca si-a gasit putere in miscarea #MeToo, care a dezvaluit abuzurile sexuale al barbatilor puternici in show-business, politica si mass-media, povestind ca a primit un mesaj de la „una dintre femeile curajoase care conduc miscarea“ in care i se spunea: „imi pare rau ca ati fost atat de singura“.

Fosta stagiara de la Casa Alba spune ca, desi mereu a sustinut ca relatia cu Bill Clinton a fost una consensuala, miscarea #Me Too i-a oferit o noua intelegere asupra traumei sale si „o noua lentila“ prin care a inceput sa vada lucrurile diferit.

„Cu doar patru ani in urma, intr-un eseu al acestei reviste, am scris urmatoarele: «Sigur ca seful meu a profitat de mine, dar voi ramane mereu ferma in acest punct: era o relatie consensuala. Orice «abuz» a venit dupa aceea, cand am devenit un tap ispasitor pentru a-i proteja pozitia de putere.» Acum vad cat de problematic a fost ca noi doi am ajuns in punctul in care s-a pus problema consimtamantului. In schimb, drumul care a dus acolo a fost presarat cu abuz inadecvat de autoritate, pozitie sociala si privilegiu“, a scris Monica Lewinsky in articol.

„Acum, la varsta de 44 de ani, incep sa incep sa analizez implicatiile diferentelor de putere care erau atat de mari intre un presedinte si un intern al Casei Albe. Incep sa inteleg ca ideea ca, intr-o astfel de situatie, ideea consimtamantului este discutabila (…) A fost seful meu, a fost cel mai puternic om de pe planeta. Avea cu 27 de ani mai mult decat mine si suficienta experienta de viata pentru a sti mai bine“, a mai scris Lewinsky.

Lewinsky, in varsta de 44 de ani, a amintit ca a fost diagnosticata acum cativa ani cu tulburari de stres post-traumatic, „in principal din cauza ostracizarii publice”. In 2014, Monica Lewinsky a povestit, pentru National Geographic, ca s-a simtit cea mai umilita femeie din lume in momentul in care aventura ei cu presedintele american a fost facuta publica.

„Nici macar nu stiu cum sa descriu mai exact socul, trauma si teama. Am fost cea mai umilita femeie din lume. Sa fii in centrul acestei furtuni mediatice a fost inspaimantator, derutant. Cred ca multe au avut de-a face si cu faptul ca sunt femeie”, a declarat Monica Lewinsky.

Aventura lui Bill Clinton cu Monica Lewinsky a inceput cand fosta stagiara de la Casa Alba avea 22 de ani si a fost facuta publica, trei ani mai tarziu, in 1998. In urma dezvaluirilor, Bill Clinton, presedinte la acea vreme, a fost acuzat de Congresul american ca a avut o relatie intima cu o stagiara si ca a mintit in legatura cu acest fapt. Un an mai tarziu, senatul american a decis achitarea fostului lider de la Casa Alba.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.