Monica Macovei, ieșire FURTUNOASA: 'Chiar trebuie sa vedem cum ceasul ticaie pana cand PSD&ALDE ne scot din UE?'

Politicienii PSD-ALDE din Senat au votat deja eliminarea totală a articolelor referitoare la "persoanele expuse politic" și au introdus un termen de 18 luni pentru proprietarii "acțiunilor la purtător", în prezent anonime în România, să treacă la vedere, ambele modificări încălcând flagrant Directiva Europeană nr. 4 pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, tocmai în proiectul legii de transpunere a acestei Directive europene din 2015, acuză Monica Macovei.

„1. Eliminarea în totalitate din Directivă a articolelor referitoare la "persoanele expuse politic", adică politicienii, și a modului în care sunt verificate tranzacțiile lor financiare și ale rudelor. Argumentul lui Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, este rușinos și manipulator: “eu încerc să construiesc ceva pentru ţara asta şi chiar nu vreau să fiu considerat ca persoană cu risc”. Nimeni nu refuză deschiderea unui cont bancar unui politician și nimeni nu îi verifică tranzacțiile doar pentru că politicianul încearcă să „contruiască ceva pentru țară”. Cine construiește cinstit pentru țară este apreciat, cine fură trebuie pedepsit!

Conceptul de "persoane expuse politic" și verificarea lor suplimentară există în toate statele UE cu mult înainte ca România să intre în Uniune. De ce? Pentru că politicienii sunt mai expuși să obțină bani prin favoritism, trafic de influență, fraudă sau corupție și să dorească să transforme banii "murdari" în bani "curați" (prin spălare de bani). De aceea, este absolut normal ca politicienii să fie supuși unor verificări financiare suplimentare, ca "persoane expuse politic", pentru că au putere, influență și, când sunt la guvernare, banii publici pe mână. Circuitul banilor în și prin conturile lor trebuie să fie transparent și verificat. În plus, definiția și restricțiile pentru "persoanele expuse politic" există în România încă din 2002 (legea 656/2002), modificată ulterior fără a fi eliminate verificările suplimentare ale tranzacțiilor politicienilor și gestionarea riscurilor acestor tranzacții.

Eu am făcut chiar amendamente în Parlamentul European pentru ca politicienii să ia pedepse mai mari pentru infracțiunile comise, tocmai că sunt "persoane expuse politic", adică tentațiilor puterii.

2. "Acțiunile la purtător" sunt un instrument pentru afaceri ilicite cu bani publici. Practic, cei care dețin acțiuni la purtător nu mai au nevoie să își ducă banii în paradisuri fiscale, pentru că aceste acțiuni exită numai într-un certficat fără nume și oricine are această hârtie poate fi proprietar al unei firme. Iar când hârtia se mută dintr-o mână în alta, se schimbă proprietarul firmei, în secret total, fără a lăsa nicio urmă. Sub acest anonimat, grupările criminale își ascund interesele financiare și dau mită sau comit orice infracțiune. Un exemplu este Tel Drum, care a beneficiat de contracte cu statul de zeci de milioane de euro anual, sub acționariat anonim, peste 15 ani, exemplu relatat de presa română în 2015. Pericolul acțiunilor anonime la purtător a fost detaliat de RISE Project în raportul "Bani publici pentru cei care nu lasă urme". Deși Directiva din 2015 obliga statele UE să interzică acțiunile la purtător cât mai curând, iar ele sunt deja interzise în multe din statele UE (numai foarte puține state le-au păstrat, dar "cu urme"), România continuă să le permită fără nicio limitare și nicio urmă. Prin votul dat de PSD&ALDE, Senatul a votat să le dea celor care dețin acum acțiuni la purtător un an și jumătate, ca să le scoată de sub anonimat pentru a evita dizolvarea firmelor cu proprietari sau acționari anonimi.

Chiar trebuie să vedem cum ceasul ticăie până când PSD&ALDE ne scot din UE?

Am o veste pentru PSD&ALDE, să știe ce îi așteaptă. În timp ce ei distrug orice prevedere care ar putea să le stea în cale când vor să fure și să păstreze bunurile obțiute ilegal, blocând aplicarea completă și corectă a Directivelor Europene, în UE am mai făcut un pas: am negociat și finalizat, în mai 2018, noua Directivă Împotriva Spălării Banilor (nr 5), publicată în Gazeta Oficială a Uniunii, unde am fost raportor de grup. La nivel european, obiectivul este ca spălarea de bani să fie combătută cât mai drastic, cum ar fi prin accesul public la beneficiarii reali ai tuturor companiilor și ai proprietăților imobiliare, măsuri pentru verificarea tranzacțiilor "persoanelor expuse politic" sau eliminarea totală a acțiunilor la purtător, chiar și acolo unde ele lasă urme. PSD&ALDE, vă luați la trântă cu românii și cu ultima Directivă împotriva Spălării Banilor ca să vă protejați când comiteți infracțiuni?

Și încă ceva. Dacă tot este la Bruxelles ca să vorbească despre Directiva spălării banilor, îi recomand ministrului Tudorel Toader să aibă curajul să recunoască cum și-a bătut joc de transpunerea Directivei confiscării extinse și să explice oficialilor Comisiei Europene de ce a scris aproape peste tot în proiectul legii de transpunere că articolele din Directivă “nu fac obiectul prezentului proiect”.”, este mesajul dur transmis de europarlamentar.