Monica Macovei, “spalata” de DIICOT in cazul arhivei SIPA. Dosarul a fost clasat

Monica Macovei – considerată cel mai toxic ministru al justiției pe care l-a avut România și acuzată, prin documente făcute publice în ultimii ani că a intrat noaptea în arhiva serviciului secret al Ministerului Justiției, de unde ar fi sustras documente clasificate ce conțineau informații inclusiv despre viața privată a magistraților – a fost "spălată"